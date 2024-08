Reforma jubilatoria: “Milei actuó de calentón, pero la ley tiende al fracaso”

Luego que el Senado aprobara el aumento de las jubilaciones en un 8,1%, y ante un posible veto del presidente Javier Milei, Julia Toyos, abogada especialista en derecho previsional, criticó la decisión del presidente calificándola de impulsiva.

"Me parece que lo que hizo Milei es de calentón, me parece que no hizo un análisis adecuado"

Para fundamentar su postura, sostuvo que la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada por el Senado es similar a la vigente, con la única diferencia que incluye una cláusula que permite ajustes anuales basados en la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

Toyos señaló que, aunque la nueva ley pretende asegurar que ningún jubilado cobre menos que el valor de la canasta básica total, tiene deficiencias importantes, como la falta de un índice salarial mensual, lo que podría llevar al fracaso de la norma.

“Esta ley es muy mala, porque en su fórmula pura, no tiene un índice salarial mensual, y la corte ya viene diciendo desde siempre que la fórmula tiene que tener un componente salarial y un componente inflacionario", expresó en FM Aries.

También expresó su preocupación por la falta de un debate serio sobre la sostenibilidad del sistema de seguridad social y criticó el enfoque político que primó en lugar de atender las necesidades reales de los jubilados.

"Ojalá me equivoque, pero está ley tiende al fracaso"

La abogada advirtió que la incertidumbre generada por estos cambios y la posibilidad de veto aumenta la angustia de los jubilados, muchos de los cuales ya viven por debajo de la línea de pobreza.

A la espera de la publicación oficial de la ley, sostuvo que los jubilados continuarán recibiendo aumentos mensuales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) rezagado por dos meses.