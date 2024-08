Aclaran posibles casos de alumnos intoxicados en el Tomassini

Durante la mañana de este viernes, comenzaron a circular rumores sobre la posibilidad de alumnos descompuestos en el colegio secundario Tomassini y de la escuela primaria, San Francisco, que funcionan en el mismo edificio de calle Pueyrredón.

Un detalle que no escapa es que a pocos metros se encuentra la escuela pública Sarmiento, donde desde hace una semana se investiga los casos reiterados de intoxicación en menores.

InformateSalta llegó hasta la institución y dialogó con los referentes de la misma, Profesor Leonardo Palaso y María Eugenia Aquino

Palazo dijo "Eso es infundado, no hay ninguna intoxicación masiva para nada. Así que no sabemos de donde salió esa información. Estamos sorprendidos. Calculo que vendrán a dialogar con nosotros si hay alguna dificultad, hasta el momento ninguno ha venido".

En relación a lo acontecido en la escuela Sarmiento, casi vecina y una posible relación con lo que se rumorea manifestó "pensamos que no, no hay relación para ello".

Por su parte la representante legal, María Eugenia Aquino dijo a InformateSalta "Vamos a seguir con normalidad como lo venimos realizando porque es infundado el comentario o noticia. Que los papás tengan la tranquilidad que estamos trabajando, no hemos tenido alumnos que se retiraron descompuestos y ningún papá se presentó, por ejemplo esta mañana a hacer ninguna consulta, somos una escuela que se caracteriza por tener familias que tienen alumnos en ambos turnos y los papas ante alguna situación , se presentan y dialogan, no fue el caso, no se presentó ningún papá a decir o comentar alguna situación".

Los trascendidos

A su vez a la redacción de InformateSalta, recibió testimonios de papás que se habrían dado en un chat del colegio donde hablan de alumnos retirados e internados.

"Yo la tengo a mi nena internada por los vómitos, comenzó con los síntomas el martes, con vómitos y dolor de cabeza. Ahora lo retiran a mi hijo con los mismos síntomas" expresaría uno de los papis en el chat.

Otro dijo "Habrá que pedir una reunión..."

Mientras otro expresaba "A mí hijo lo retiré hoy, porque estaba descompuesto y con dolor de cabeza. Al parecer no es el único antecedente".

Por último un papá comentaba "Llame al colegio y tampoco sabía, y repito, son supuestos pero no está de más sacarse la duda, porque esta en juego la salud de los niños. Epidemiología no sabe aún a que se debe la intoxicación de los niños de la Sarmiento".

Reunión en puerta

Ademas estos papás, estarían planeando una reunión o encuentro, en una conocida librería de la zona en la tarde de este viernes, a las 18 horas.