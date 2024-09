Escuela Sarmiento: “Habría que investigar si no es una fuente radioactiva”

A raíz de los distintos estudios y trabajos que se realizan sobre la intoxicación de alumnos de la escuela Sarmiento, se difundió un video en redes sociales donde mostraban niveles de radiación no ionizante preocupantes.

El Ingeniero Roberto Breslin, jefe de la carrera de Telecomunicaciones de la UCASAL, informó que llevó adelante su propia medición en las inmediaciones del establecimiento arrojando niveles distintos al video que se difundió.

Las mediciones del video arrojaban 58 microvatios por centímetro cuadrado, lo cual era una cifra preocupante ya que los niveles normales rondan los 0,1 y 0,5 microvatios por centímetro cuadrado.

El mismo Ingeniero dio a conocer su resultado, dando en su medición 0,2 en las puertas y ventanas de la escuela, mientras que justo al frente el numero ascendió a 12 microvatios.

La cifra alta del video en la medición de densidad de radiación no ionizante por inmisión (la inmisión se usa como término de contaminación electromagnética), se pudo dar porque fue filmado cerca de un celular que no estaba en modo avión siendo sensible a la interferencia o porque no se hizo a la altura adecuada.

“En las puertas de la escuela y zonas externas no hay un nivel de radiación alto, al frente si hay que no está cerca de parámetros anormales, es un valor diferente, y no tienen más de dos metros de radio” comentó en FM Aries.

Una de las opciones para tener mayor precisión es identificar en que frecuencia esta el punto de alta radiación, por lo que un estudio adicional con un analizador de espectro seria conveniente, algo que disiparía las dudas que mencionaron también en el video involucrando a una antena cercana: “Yo no le veo sentido que esa antena este irradiando ese nivel”.

“Hay que desmitificar que estas intoxicaciones vengan por radiación no ionizante, porque si no la humanidad no podría haber progresado nunca” finalizó.

Dudas sobre fuentes radioactivas

El elemento empleado en la medición consta de tres indicaciones: el campo eléctrico puro, el campo magnético puro y la densidad de radiación no ionizante por inmisión.

Lo que llamó la atención y preocupación del Ingeniero Breslin fue que el campo eléctrico y magnético suben al mismo nivel que el medidor de radiación no ionizante: “Me lleva a pensar que hay una fuente de baja frecuencia no de radio, que está poniendo un campo eléctrico y magnético fuerte”.

Lo que sería menester es dilucidar cual es la fuente de radiación que provoca estos altos niveles: “Habría que investigar si no es una fuente radioactiva”, por ello la intervención de la Comisión Nacional de Energía Atómica sería fundamental para descartar hipótesis y ver si no es una radiación ionizante.