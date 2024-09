Orán camina a los pies de nuestros Santos Patronos: "Agradecer y pedir", las intenciones

Numerosos peregrinos, solos, en bicicleta o caminando, ya iniciaron su andar para llegar hasta los pies del Señor y la Virgen del Milagro. De Salta y de otras provincias, nada los detiene.

En la noche del martes, un grupo de peregrinos de la ciudad de Orán, de la Parroquia Santa Teresita, de B° Aeroparque iniciaron su caminar colmados de amor, fe y esperanza.

Muchos de los peregrinos mostraron devoción por el Señor y la Virgen del Milagro, que no hicieron otra cosa que cumplir sus peticiones.

Una mujer dijo "esta es la tercera vez que peregrina y especialmente para dar gracias. Me han movilizado situaciones familiares. Es movilizante, no se puede contar con palabras hay que vivirlo".

Conmovido, pero feliz, otro peregrino explicó "Uno no quiere ser peregrino, Dios nos pone en el camino del peregrino. Hay cosas que nos pasan, mi hermana falleció y mis sobrinos quedaron chicos, le pedí al Señor que me los cuidara. Se me vino el mundo encima".

Una mamá expresó sus intenciones "Peregrino por mi familia, peregrino por mis hijos, por la Iglesia. La primera vez me movilizó el accidente de un compañerito de mi hijo y se me cumplió el milagro".

Un abuelo, hasta las lágrimas, contó que lo hace desde 2015 por la necesidad de ser abuelo "En 2016 fui abuelo, mi hija tenía muchas complicaciones. Después nació mi nieto. Agradecido".

Una mujer, adulta mayor contó porqué peregrina hace años "Me lleva la fe en Dios, pedir por los enfermos, la familia, yo pido por mi madre, mi hija y mi nieta que no se encuentran bien. Cada año uno dice ' no va ir' pero ya se acerca la fecha se siente la necesidad" publicó Orán Conectado.