"Si queremos equilibrio fiscal, no es con recesión, sino con crecimiento”, cuestionó Dib Ashur

Fue este domingo por la noche cuando el presidente Javier Milei visitó al Congreso Nacional para dar detalles del proyecto del Presupuesto 2025, el cual prevé “blindar” el superávit fiscal, un crecimiento del 5% en el PB, una inflación interanual del 18% y un dólar oficial a $1200 a diciembre.

Al respecto el ministro de Económica de la Provincia, Roberto Dib Ashur, habló de la presentación del presupuesto, sincerándose respecto a que el mismo “no sorprende, ya esperábamos un mensaje de este tipo”, según consideró en diálogo con FM Aries.

“¿’Qué nos sorprende en Salta? ¡En nada! Nación se retiró de muchas cosas a la que nosotros le fuimos encontrando soluciones; Salta hace tiempo cumple con el equilibrio fiscal, es una provincia con 2000 obras, bajando deuda y con sueldos testigos a nivel provincial”, aseveró el funcionario.

Otro sinceramiento de Dib Ashur fue que no coincide “en la estrategia” de cómo el presupuesto prevé llegar al equilibrio. “Si queremos equilibrio fiscal, no es con una recesión, sino con crecimiento”, dijo pensando que el mercado no llega a muchos lugares, como ser rutas lejanas, diques, entre otras cuestiones.

Un tema del que planteó que habrá una discusión en el Congreso será el de recursos con destinos específicos, como ser para viviendas o rutas. “La discusión será qué se va a hacer con esos impuestos, que es plata para fondos de viviendas, para transporte, para las rutas del territorio”, recalcó.

Asimismo Dib Ashur fue pesimista pues, más allá de lo planteado en el proyecto nacional, dijo que en el mismo “no vemos una curva fuerte de crecimiento en la actividad, nosotros intentamos detectar si estamos llegando al piso de la caída o no; la meta de la inflación al 18% se tendrá que monitorear en los próximos meses para verse si podrá ser así”, concluyó.