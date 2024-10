Intensifican la lucha contra el comercio ilegal: "Debe haber orden, la ley debe ser para todos"

Recientemente InformateSalta se hizo eco de que el Ministerio de Seguridad y Justicia, en conjunto al Ministerio de Economía, firmaron convenios de cooperación para potenciar el trabajo conjunto en la lucha contra el comercio ilegal en la provincia.

Esa lucha involucra instalar scanners, cámaras de seguridad con reconocimiento facial, lectura de patentes en los puestos de control de rentas, y el personal que se encarga de inspeccionar los transportes de mercadería estará acompañado.

¿Cómo toma el comercio esta novedad? Con buen ánimo, levantando su pulgar y dando su visto bueno a una medida que, entienden, ayudará sobre todo a la actividad ilegal que se da principalmente en la frontera, siendo igualmente necesario evitar la venta irregular en Salta Capital.

Así lo dijo Carol Ramos, referente de Comerciantes Unidos de Salta quien expresó: “Es excelente, me alegro que pongan esos escáneres y demás, nosotros tenemos filmaciones de camiones ilegales pasando, que todo el mundo los ve, uno va a la frontera y si no los ve es porque no quiere”.

A esto, Ramos agregó en su charla con InformateSalta que celebran la medida y esperan “que sea para nuestro crecimiento, que sea una verdadera decisión política, esto es bueno para los comerciantes que tantos años nos vemos afectados mientras seguimos pagando nuestros impuestos”.

Por último, la referente de Comerciantes Unidos enfatizó que la lucha debe ir “contra el contrabando en la frontera”, pero también que “aquí (por la ciudad) nos deben cuidar las veredas, que se termina la invasión del espacio público, todos los días denunciamos que intentan instalarse” por las peatonales.

“Hay que entender que debe haber orden, la ley debe ser para todos”