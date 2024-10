Rechazo al aumento universitario del 6,8%: “No somos escuchados, es un gobierno sordo”

En comunicado, el Ministerio de Capital Humano de la Nación dio a conocer que el aumento del 6,8% para octubre destinado a personal docente y no docente se otorgará de igual manera pese al rechazo de los gremios universitarios.

Este anuncio se da luego que fracasara la reunión entre funcionarios del Ministerio de Capital Humano vinculados a la educación y representantes de esos sindicatos.

Diego Maita, secretario general de ADIUNSa, recalcó que el aumento no se da en un ámbito paritario por ende no hay negociación lo cual preocupa al sector, ya que habla de un gobierno que no busca canales de diálogo con los gremios docentes.

Desde mayo el sector viene pidiendo que reabran las paritarias ya que cuentan con aumentos por debajo de la inflación, perdiendo desde diciembre del año pasado 60 puntos de salario.

“Me parece que no somos escuchados, pero más bien habla de un gobierno sordo” comentó Maita a InformateSalta, dijo que, si bien la marcha fue enorme, el gobierno sigue sordo y no solo con los universitarios, sino con otras demandas, como el comunicado del día de hoy que menciona la eliminación del fondo fiduciario con el que se financia la Beca Progresar.

“Es también un mensaje de que se van a eliminar en breve esas becas porque no hay de donde pagarlas, me parece que esto afrenta contra la universidad pública” finalizó.