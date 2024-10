Desregulan el transporte de media y larga distancia, ¿qué alcances tendría la medida?

Novedad de los últimos días, el Gobierno Nacional decidió desregular de manera total el transporte de media y larga distancia de pasajeros, teniendo por objetivo “la liberalización, modernización y desregulación del transporte automotor de pasajeros y su adaptación a la dinámica de transporte actual”.

¿Cómo aplicará esto a Salta? Al respecto el titular de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Marcelo Ferraris, estuvo hablando por FM Aries donde comentó qué implica el decreto y cuál sería su alcance en la órbita local.

Primeramente, dijo que la desregulación refiere “al transporte masivo de larga distancia, esto incluye a los servicios interjurisdiccionales; en el caso de Salta, me parece un tanto peligroso para el sistema sobre todo para el interior, tal vez en sitios de alta demanda con posibilidad de competencia podría ser positivo”.

Para ser más claro, aún a la espera de la reglamentación final que se pueda dar para que la estudien, señaló que en el interior se “atan recorridos” que pueden resultar satisfactorio en lo económico, prestando servicios a lugares no rentables. Con la desregulación “las empresas se van a centrar en dar servicios en lugares donde haya plata, donde no haya demanda o no se tenga interés, dejarán de hacerlo y gente se quedaría sin conectividad”.

Es por eso que “a priori, no sería positiva la desregulación para el interior, va a profundizar la situación de algunas empresas donde, las que tienen mayor espalda económica, podrán subsistir en detrimento de aquellas que no la tienen”, recalcó.

“En principio, no desaparecería ninguna ruta, algún servicio como Salta-Jujuy podría tener algún tipo de problema, habrá que ver qué consecuencias se producen”