Un sismo asustó a los salteños, ¿cómo es la prevención antes, durante y tras un temblor?

Comentario obligado durante este lunes, y gran parte de este martes, fue el sismo que aconteció durante el mediodía de este 14 de octubre con epicentro en Jujuy, pero que varios salteños percibieron mientras desarrollaban sus actividades, con repercusiones en varios puntos de la provincia.

En ese sentido y en vista del "susto" que causaron las ondas del movimiento sísmico, ¿cuáles son las recomendaciones a tener presentes? ¿Cómo debemos actuar cuando la tierra se mueva? ¿Cuáles son aquellas acciones que no se recomiendan en su práctica al momento de un temblor?

Con estas interrogantes InformateSalta se comunicó con Ernesto Flores, subsecretario de Protección Ciudadana de la Municipalidad capitalina quien instruyó a los ciudadanos cómo hacer una actuación correcta antes, durante y después de un movimiento telúrico.

Primeramente, dijo que es imperioso saber cómo protegernos si nos encontramos en el epicentro del temblor, es decir, en el momento, pero en el "antes" también puede haber una prevención, con planos de emergencia por ejemplo, sabiendo vías de escapes, zonas seguras, cómo evacuar, capacitarse en simulacros, etc.

A esto puntualizó en no moverse cuando se produce el temblor, no recurrir a corridas, tampoco para bajar escaleras, como es un caso común, ni tomar ascensores; esto recién se debe hacerlo una vez cuando pasa el sismo y en modo de evacuación posterior, si no hay réplicas inmediatas o fuertes.

"Otra forma de protegerse es colocarse al costado de una estructura fuerte, como un mueble, no una repisa, y esperar que pase el movimiento para hacer la evacuación", indicó Flores como también no correr ni saltar por las ventanas, o colocarse en cercanías a ventanales, elementos frágiles, y descartar lo de ubicarse debajo de los marcos de las puertas. "Eso quedó antiguo, no sería lo correcto, sí lo sería al lado de una columna, una viga o en una esquina desocupada, siempre que no sea pared de adobe", aconsejó.

"Si estamos durmiendo, debemos colocarnos al costado de la cama porque, si algo cae, lo hará no sobre nosotros"

Flores también recordó como prevención adoptar la "posición de seguridad", que es ubicarse en posición fetal, acurrucado, tumbado de costado protegiendo la cabeza, la columna y la nuca, mirando hacia una pared o un objeto rígido, esperando a que pase el cimbronazo. "Cuando terminó todo y tras un tiempo prudencial, que alguien del edificio o la casa ingrese, revise todo y recién ingrese el resto con todo asegurado", puntualizó.

Un último consejo es tener una mochila, un bolso o una caja "de emergencia", que contengan elementos básicos en caso de tener que abandonar un inmueble al evacuar. "Que tenga agua, algún alimento enlatado que pueda renovarse, botiquín, linterna, pilas, que nos pueda servir en caso de necesidad, sobre todo en ambientes urbanos", enlistó para concluir.