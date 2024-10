Cristina apuntó contra Kicillof en medio de las internas del PJ

La expresidenta, Cristina Kirchner, apuntó sin filtro contra Axel Kicillof. Lo hizo durante una reunión en la sede de SMATA, que conduce Ricardo Pignanelli, quien fue elegido por la ex presidenta como uno de los candidatos a vicepresidente al PJ Nacional. “Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, sentenció en referencia al gobernador bonaerense.

“Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”

La ex mandataria tuvo una reunión con sindicalistas, intendentes y dirigentes políticos horas antes de cerrar la lista para su candidatura al PJ Nacional. Sin nombrarlo, mostró todo su enojo y decepción con Kicillof. “No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, dijo por la disputa entre ella y Ricardo Quintela.

En el encuentro estuvo presente Máximo Kirchner y la primera plana de La Cámpora, entre la que se destacan la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; y los senadores Eduardo “Wado” de Pedro y Mariano Recalde. Además hubo inytendentes del conurbano del riñón de la ex presidenta como Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gustavo Menéndez (Merlo) y Mariel Fernández (Moreno)