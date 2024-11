Fiesta clandestina en San Lorenzo: “La acusación de extorsión es una mentira infame”

Rodrigo Gil, padre de Santiago, uno de los jóvenes agredidos en la fiesta clandestina de San Lorenzo, desmintió las declaraciones de Tomás Bardi, organizador del evento, quien había afirmado que su hijo y su amigo habían atacado a otro joven durante el incidente.

En una entrevista con CNN Salta, Gil calificó las acusaciones de extorsión como “una mentira infame” y defendió la versión de su hijo.

Gil señaló que su hijo no solo fue víctima de un ataque físico por parte de Bardi, sino que también fue víctima de un robo. “La acusación de extorsión es absolutamente falsa. Yo lo único que quise fue que el asunto no llegara a juicio, pero después de ver la patada en la cabeza que le dieron a mi hijo, me di cuenta de que no podía dejarlo pasar”, dijo.

"Yo le di la oportunidad a Bardi, le di la oportunidad de que se retracte, nunca me llamaron para solidarizarte"

El padre de Santiago detalló que, inicialmente, intentó resolver el asunto de manera extrajudicial, sin embargo, afirmó que Bardi nunca mostró interés en reconocer la gravedad de lo ocurrido. “Nunca se solidarizaron con nosotros. Yo les di la oportunidad de retractarse, pero no lo hicieron”, señaló.

Gil también aclaró que la fiesta no era exclusivamente por invitación, sino que los asistentes pagaban por ingresar, algo que Bardi había negado.

"Nunca se preocuparon por mi hijo, no solamente lo molieron a palos, le robaron el celular y la billetera"

En cuanto al avance judicial, Gil comentó que ya se ha radicado la denuncia y que están ampliando la información en la Fiscalía de San Lorenzo.

En la oportunidad, expresó su agradecimiento por el apoyo del gobernador Gustavo Sáenz, quien se comunicó con él personalmente. "Para mí ha sido impactante que el gobernador se involucre directamente en esto. Sentí una gran paz al saber que no estábamos solos, le estaré agradecido toda la vida y de todo corazón", comentó.

Por último, reveló que las autoridades locales ya están investigando el caso y que, según lo acordado, continuarán con las diligencias judiciales en las próximas horas.