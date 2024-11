Dengue: Reclaman que Nación no mandó las vacunas y solo ofreció "asesoramiento"

Sendas críticas fueron las que esgrimió el ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, respecto a la gestión de la cartera sanitaria del Gobierno de la Nación, no solo con la falta de cumplimiento a los compromisos asumidos, sino a su política de mero “asesoramiento”.

Así lo manifestó por FM Aries, indicando que desde Nación no solo no cumplieron con el envío de dosis de vacunas contra el dengue prometidas, arribando solo 6.000 de las 12.000 convenidas (pese a que Salta había pedido 20.000), sino que vienen teniendo otras actitudes que lamentó.

“No solo no cumplieron eso, también nos cerraron Vectores en pleno brote que va a comenzar, a 41 personas que se dedicaban a los bloqueos le dieron de baja”, apuntó Mangione agregando que “el Centro Nutricional de Investigación, que para nosotros era importante, también le dieron de baja, con 13 profesionales a la deriva”.

Dicho esto, el funcionario apuntó a la actitud tomada desde Salud de Nación, por cuanto en vista a las tratativas que mantienen y el contacto con la cartera, pues “me dijeron que de ahora en más iban a ser ‘asesores’; ¿Qué a mí me van a asesorar desde Buenos Aires cómo manejar Santa Victoria? No lo voy a permitir”, espetó.

Así se permitió criticar esta actitud y postura de Salud en el gabinete nacional, pues “no manejan un sistema basado en la evidencia, sino en el recorte, en el ataque, en el decir de los malgastos, cuando con números nosotros podemos decir que estamos siendo eficientes”, recriminó comparando la buena gestión provincial.

Tratando de ponerle una cuota de humor, Mangione dijo que el presidente Javier Milei tenía razón cuando quería ponerle a Salud el título de Secretaría, “porque ni siquiera es eso, le pondría Dirección con un cargo a cualquiera, porque nos quieren ‘asesorar… ¿asesorar con respecto a qué?”, volvió a criticarlos.

“Ya cerraron lo oncológico, están lavándose las manos en todo y es preocupante… Nación desapareció absolutamente”