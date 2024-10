Nación dispuso cambios para atenderse con "planes médicos cerrados", ¿cómo te puede afectar?

En las últimas horas, se dio a conocer la publicación en el Boletín Oficial de una resolución por parte del Ministerio de Salud de la Nación, el cual regula la cobertura y el acceso a tratamientos en los llamados “planes médicos cerrados” de las prepagas y de las obras sociales.

Esta normativa establece que los afiliados de estos programas deberán recurrir exclusivamente a los profesionales y prestadores incluidos en la cartilla de cada entidad para obtener cobertura, reintegro o subsidios en tratamientos y medicamentos. ¿Qué implica todo esto?

Al respecto InformateSalta se comunicó con la presidenta del Circulo Médico de Salta, la doctor Cristina Sánchez Wilde, quien puso un manto de claridad ante estos cambios, indicando cuál sería el perjuicio para los afiliados con la modificación en la normativa de consulta.

“Muchos afiliados tienen planes cerrados, con una cartilla de prestadores, donde ante cualquier demanda de salud se deben ajustar a esos especialistas”, indicó primeramente, como también que hay bastante especialistas disconformes en las prepagas, renuncian a ellas, teniendo pacientes de años.

“Si ese paciente quiere igual atenderse, le paga como particular, se le hace el recibo y busca el reintegro de la prepaga; a veces no es fácil porque éstas se atajan en los médicos de las cartillas”, indicó Wilde, poniendo como otro ejemplo lo que pasa en pueblos o lugares distantes, con pacientes que ante emergencias van a un médico que no es prestador pero es el único al alcance de su necesidad.

Con los cambios que fijó Nación, Wilde mencionó que el principal perjuicio “es para el afiliado; puede haber uno con una cartilla amplia, pero en un pueblo donde hay un solo médico que no es prestador, ese paciente se perjudica, no tiene descuentos ni beneficios”, apuntó.

“Con esta disposición, ya no habrá excusa, las prepagas van a decirle al paciente que consultó un médico que no está en cartilla, que fue a un particular y que no está en lo prestadores”, recalcó Wilde para concluir.