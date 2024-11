Niegan cargos heredados en la UNSA y aclaran sobre reclamos al modo de concursos

Desde la Universidad Nacional de Salta negaron acusaciones vertidas recientemente en torno a “cargos heredados”, desmintiendo a quienes denunciaron presuntas designaciones a hijos de trabajadores sin concursar, aclarando la modalidad de esto último.

Al respecto InformateSalta habló con la secretaria general de la Asociación del Personal de la UNSa, Lic. Stella Mimessi, quien negó lo vertido en algunos medios. “Desmiento absolutamente las versiones que en la universidad se designa en planta permanente a personas sin que rindan concurso, eso es falaz”, aseveró.

A esto enfatizó que, en el ámbito de las universidades nacionales, todo ingreso de personal no docente es a través de concurso, establecido en el convenio colectivo de trabajo, con un reglamento propio de cada universidad que contiene todas las cuestiones de dicho convenio.

A esto agregó que en 2022 se toparon con más de 200 categorías vacantes sin cubrirse por concurso, a lo cual en paritaria se reflotó un acuerdo firmado en 2019, un régimen de excepcionalidad, que permitía a contratados seguir los concursos antes de la instancia abierta. Ese régimen expiró en agosto de este año.

“Esto fue para que rindan, pero no para ser designado de forma directa; eso fue una excepción, no es que siempre se dio prioridad para que estos rindan; no es una norma establecida en la universidad”, reiteró para aclarar aquella disposición.

Dicho esto, la secretaria de APUNSa apuntó a quienes hicieron las críticas, pues calificó sus dichos como “una barbaridad”, como también que dijo que “son personas que no están inscriptas en ningún concurso y piden estar en planta sin rendir”, concluyó.

“Visibilizar lo que se hace en un concurso no es malo; el tema es cómo se percibe y la intencionalidad de personas que hace años presentan notas pidiendo entrar sin rendir”