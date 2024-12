¡Sin heridos por suerte! Un pedazo de mampostería se desprendió de un local céntrico

En medio de la pasividad que impera por el centro capitalino durante el domingo, un ruido alertó de un hecho el cual, afortunadamente y por la ausencia propia de la jornada respecto a transeúntes y peatones, no hubo que lamentar heridos. ¿De qué trata?

Ocurre que en pleno microcentro, de un viejo edificio se desprendió un importante pedazo de mampostería, precipitándose los restos sobre la vereda, regando con restos de escombros y polvo la acera pero sin herir o perjudica a ninguna persona.

Esta situación se dio en la esquina de las calles 20 de Febrero y España, esquina donde funciona una conocida confitería. Justamente, el pedazo de mampostería y cemento que se desprendió fue sobre la vereda de calle España, dejando importantes pedazos de revoque esparcidos en el piso.

Dicho desprendimiento ocurrió en la mañana del domingo, posterior a las lluvias que acontecieron durante el sábado. Al ser domingo e incluso feriado, al no haber gente transitando por esa esquina, afortunadamente el desprendimiento no cayó encima de alguna persona, no debiendo lamentarse heridos.

El móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- pudo conocer que los dueños de dicha confitería recién se anoticiaron de lo sucedido durante la mañana de este lunes. Asimismo, los restos de escombros que permanecieron esparcidos ya habían sido compactados y barridos para permitir el paso de la gente.