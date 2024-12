Muratore rechaza la intervención y se “escuda” en los puesteros para aferrarse al mercado

Tras la decisión del municipio de intervenir el ente que administra el mercado San Miguel a raíz de la situación excepcional de emergencia desatada tras el siniestro del pasado 6 de noviembre, José "Pepe" Muratore, quien hasta la fecha estuvo al frente de la administración, ante las cámaras de los medios, dejó en claro su resistencia a dejar el cargo que ostenta desde hace décadas.

Pese al decreto N° 720/24, firmado el pasado viernes 13 de diciembre, que establece la intervención, señaló que no cumplirá con lo dispuesto. “Hasta que no me notifiquen, yo tampoco me voy”, afirmó, mientras un grupo de "secuaces" provocaban a los puesteros asegurando que "los tendrán que sacar muertos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta)

En ese contexto, Muratore insistió en que no tiene intención de irse, asegurando que no "le pueden correr" de su cargo, a la vez que adelantó que presentó una apelación al respecto.

Para justificar su intento de aferrarse al cargo, apeló a la preocupación por los puesteros, y pese a la garantía del municipio de que nadie perderá su fuente laboral, aseguró que "si da un paso al costado", echarán a todos.