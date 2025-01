Títulos médicos argentinos tendrán validez mundial, ¿qué dicen los profesionales salteños?

En un importante paso para la salud argentina, el Gobierno Nacional anunció que los títulos médicos emitidos por universidades argentinas acreditadas por la CONEAU tendrán validez internacional. Esta medida, que entrará en vigor de manera inmediata, permitirá a los profesionales de la salud egresados de nuestro país ejercer su profesión en cualquier rincón del mundo sin la necesidad de revalidar sus títulos.

¿Cómo se tomó esta noticia por el sector médico local? Al respecto el doctor Alberto Robredo, del Colegio Médico de Salta, destacó el esfuerzo conjunto de la CONEAU y los profesionales de la salud para alcanzar este objetivo. “Es un logro de toda la gente de la CONEAU que ha conseguido que los profesionales médicos sean reconocidos en el exterior y con sus papeles”, expresó a InformateSalta.

Aquí mencionó que tradicionalmente, los médicos argentinos, reconocidos por su excelencia, enfrentaban obstáculos burocráticos para ejercer en otros países. “Siempre se dijo que los médicos argentinos son muy buenos, pero no había nada escrito”, señaló Robredo.

Cada país establece sus propios requisitos para ejercer la medicina, lo que obligaba a los médicos argentinos a someterse a largos y complejos procesos de revalidación. “En otros países como de la comunidad europea o Estado Unidos no podés trabajar si no tenés las habilitaciones, si no tenés una visa de trabajo”, explicó Robredo.

“Lo segundo y que habla de la calidad de las universidades, cada estado o país tienen sus propias reglas para convalidar o revalidar un título médico”, agregó el especialista. Esta situación generaba retrasos para los profesionales que deseaban desarrollar su carrera en el extranjero.

Ahora, si bien esta medida representa un avance significativo, el titular del Colegio aclaró que la validez internacional de los títulos no exime a los médicos argentinos de cumplir con los requisitos específicos de cada país. “En caso de no tener convenios, hay que revalidarlos y en cada lugar, existen sus exigencias”, explicó para concluir.

"Esto es bueno, habla que nuestra formación es buena"