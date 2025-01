Maltrato animal en Salta: Vecina desmiente las acusaciones en su contra

Una mujer de Villa Belgrano, barrio de la ciudad de Salta, denunció que su vecina maltrata a sus propios gatos y su perrita sometiéndolos al abandono.

Al respecto, habló la acusada, Alejandra Cornejo, quien dijo a TodoSalta que "es todo mentira que abandono a los animalitos", además apuntó contra la denunciante: "Es muy maleducada, tuve muchos problemas".

Asimismo, la mujer que tiene cinco gatos y un perro, agregó que "voy a hacer lo que tenga que hacer porque no es la primera vez que esta mujer me hostiga".

Por otra parte, Cornejo denunció que "vive amenazando a mis hijos, el marido es herrero y dice que los va a matar".

Por último, reiteró que "es mentira lo que dicen. Trabajan en la calle y me acusan de abandono, me ven y me saludan".