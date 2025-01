"Los Marginados", por Nico Cortes

Unos relatos dedicados a ellos. Esos personajes que viven por las sombras, vestidos de silencios, maquillados por la oscuridad. Generalmente, a un costado del sistema, señalados por prejuicios, subrayados con anonimato. Refugiados, rechazados, desaprobados, sobrevivientes. Con el dolor de la guerra cotidiana pero con la grandeza de los valientes”

Episodio 1. “ Los locos de la fruta”

Son una insignia del Cerro San Bernardo. En la cima, envueltos de la vegetación, con los sonidos de la cascada, reciben a cientos de personas a diario, que buscan la mejor vista de la ciudad. Ya son partes del paisaje, te abren las puertas de un lugar clásico del turismo en Salta.

El Mauri y el Lauti. Así, con el artículo por delante. Padre e hijo. Boquense y canalla. Porteños de nacimiento y salteños por elección. Llegan cada mañana para preparar la ensalada de frutas más fresca y añorada de cada ascenso. Bebidas, emparedados fríos y calientes, golosinas, completan el combo. Tienen ese espíritu optimista y positivo que te alientan a la cercanía. Hay música de “Viejas Locas”. Mates. Se charla, se escuchan anécdotas de Diego, antojos de comidas.

Hay turistas hasta en los atajos. Los atletas pasan una y otra vez cumpliendo sus rutinas. Familias de paseo completan toda una multitud diaria que visitan su puesto refrescando algo más que el estómago.

Se huele amistad. Tienen ese pelaje a la vista que lleva generosidad. La atención tiene carisma y a pesar que en sus pies hay fatiga, en sus ojos hay insomnios, en sus manos se ven los tejidos de la gentileza.

Llevan doce años en el parador, pero parecen de toda la vida. Sus infancias vienen con mochilas pesadas pero las cargan con sonrisas. Debo confesar que me impulsaron a un cambio de mentalidad. Recurrí a la actividad física cómo refugio sanador y llegué a ellos en un momento de vacío emocional, de dolor interno que me revitalizaron con ilusión y valor, con una simple mirada.

Ellos no saben de los remedios que brindan. No tienen idea lo necesario que son. Bajo las lluvias y el ardor del sol, en las buenas y en las malas, son los auxilios indispensables que necesitamos cuando en la soledad física, hay fatiga mental, hay hambre y sed espiritual, no hay razón y nos duele el corazón.