Vida Quimio con Pelo: Realizan cascos para evitar la caída de pelo en pacientes con cáncer

Paola Carrizo, integrante del grupo "Vida Quimio con Pelo" que se encargan de prestar cascos fríos oncológicos a pacientes con cáncer para evitar la caída del pelo.

Estos cascos están conformados por geles que enfrían el cuero cabelludo para cuando pase el efecto de la droga no se caiga el pelo. "Esto hace que el paciente tenga alta su autoestima, que no se sienta enfermo, que los demás no lo vean enfermo y pueda hacer una vida normal" explicó Paola en diálogo con RadioSalta.

También aclaró que estos cascos se utilizan desde el primer día de quimioterapia y por ello necesitan la ayuda de todos para llegar a los pacientes con tiempo. "Un paciente utiliza desde 6 a 18 cascos por sesión".

"Vida Quimio con Pelo" es una organización de Rosario de la Frontera que busca llegar a toda la provincia y atender a más pacientes oncológicos. Hasta el momento fueron 50 las personas que utilizaron los cascos.