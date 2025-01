Avanza el Plan Güemes: Incautan más de 200 kilos de drogas en Orán

En el marco del Plan Güemes, Gendarmería logró incautar más de 200 kilos de drogas ocultos en una camioneta Amarok en un camino vecinal de ruta provincial 5, Pichanal. Se trata de un camino que nace en Pichanal y que termina cerca de Metán y es uno de los tantos, que son utilizados para el paso del narcotráfico.

Alertados por la circulación de dos camionetas por la zona en actitud sospechosa, dos patrullas de la fuerza federal idearon un operativo que consistió en tomar distancia una de otra, aguardando el paso de los vehículos sospechosos. Los móviles de gendarmería tomaron una distancia de unos 10 kilómetros una de otra, cuando la primer patrulla vio pasar a los vehículos con una velocidad de 150 K/hora, alertó al otro móvil que se apostó como un control sobre la ruta con sirena encendida, esto provocó la reacción de los sujetos.

La primera de las dos camionetas narcos, aceleró y atropelló el control de Gendarmería y siguió de largo, afortunadamente no causó lesionados, en tanto, la segunda, apagó las luces y dio la vuelta en U e intentó en medio de la oscuridad, avanzar por un camino vecinal pero la poca visibilidad los dejó atrapados por lo que bajaron y dejaron el rodado abandonado con la dirección trabada y sin las llaves, publicó La Nación.

La camioneta en cuestión, fue subida a un camión y trasladada al Escuadrón 20, allí gendarmes empezaron con su trabajo. Bajaron 4 cajas envueltas en bolsas, y de adentro, empezaron a bajar panes empacados en amarillo. Unos pocos en papel plateado y uno, con una figura de un delfín estampada en el envoltorio.

Se trababa de 207 kilos de cocaína, 197 panes , ante la noticia, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo comunicó formalmente por su cuenta de la red social X:

“Plan Güemes: Con la nueva cerca, esto se termina ¡207 kilos de cocaína, incautados y afuera! Orán, Salta, era tierra de nadie, un lugar donde el narcotráfico pisaba fuerte. PERO YA NO. Gendarmería volvió a marcar el camino: interceptó una camioneta cargada con 207 KILOS DE COCAÍNA. Los narcos intentaron escapar, pero no hubo maniobra que los salvara. La droga no llegará a las calles. Se incauta, se quema”, escribió la ministra.