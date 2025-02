Adrián Zigarán opinó sobre la posible prórroga de la intervención de Aguas Blancas

Esta mañana el gobernador de la Provincia de Salta, Gustavo Sáenz sostuvo que analizan el envío de un proyecto de ley para extender la intervención de Aguas Blancas. Debemos recordar que la localidad fronteriza se encuentra encabezada por el interventor Adrián Zigarán, luego de que el ex intendente "Conejo" Martinez fuera detenido, acusado de entorpecer la investigación sobre el asesinato de su propio hermano.

En este contexto, InformateSalta dialogó con Adrián Zigarán quien aclaró que no ha dialogado con el gobernador sobre ampliar la intervención y es por esto que "voy a esperar los fundamentos". Aunque lo anunciado, "me parece perfecto" ya que "no daban los tiempos para hacer una depuración de padrón y una serie de medidas que continúen con los cambios que se vienen haciendo".

"Yo estoy al pie del cañón, en dónde me digan. Hay que hacer lo que se tiene que hacer, cómo diría un amigo mío", sostuvo consultado sobre si está dispuesto a seguir al frente del municipio en carácter de interventor.

Zigarán destacó que "con el Plan Güemes, se amplió la seguridad personal de la gente, antes era medio tierra de nadie. Al ser un pueblo chico que vive del comercio, que vive del bagayero y el comercio fronterizo temen que alguna medida sea restrictiva".