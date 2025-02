Esteban Trebucq habló al aire de Lali Espósito y luego le pidió disculpas: "Está mal lo que dije"

Esteban Trebucq solía mostrarse alineado con La Libertad Avanza y fue un fiel entrevistador de Javier Milei. Incluso, el periodista apuntó en su momento contra Lali Espósito y la nombró "Lali depósito", cómo lo hizo el presidente. Ahora, el profesional se mostró arrepentido y pidió disculpas.

"En este punto la banco a la Lali Espósito", comenzó en un pase con Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa en Bondi y sumó: "Porque se la juegan. Se la juegan. Dicen, ’no, no me gusta este gobierno’. Está bien, está buenísimo. Que se banquen después lo que le digan también el resto de los civiles, por supuesto".

Pero eso no fue todo, ya que Esteban Trebucq reveló cuál fue su error: "La descalificación no me gusta. A mí el tema de ’Lali depósito’ no me gusta", y sumó: "Yo cometí un error y le pedí disculpas porque le pregunté al presidente". Por último, recordó cómo fue el último episodio que tuvo en una entrevista con Javier Milei: "Yo le pregunté al presidente -porque era noticia que Lali había estado en el balcón de la marcha- yo lo entrevisto el lunes, tenía recontra actualidad la pregunta. Eh, yo en vez de preguntarle por Lali Espósito, hablando en forma atolondrada como soy, dije ’Lali depósito’. Bueno, entonces él contesta ’Lali depósito’".

"Yo ahí le pedí disculpa a ella porque es incorrecto lo dije, está muy mal lo que dije, le pedí disculpas y él después dice Lali depósito. Pero ahí ya no es tema mío", cerró el periodista intentando despegarse del tema.

Esteban Trebucq quedó en evidencia al utilizar el apodo que inventó Javier Milei al hablar de Lali Espósito y por eso aprovechó la oportunidad para pedir disculpas. Recordemos que ahora, el presidente de la nación también le inventó un nombre a María Becerra. /Exitoina