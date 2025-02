Escala la tensión contra Seaboard: "Tratan de sabotear toda lucha"

Continua el conflicto de trabajadores con la empresa Seaboard a raíz del despido de 24 trabajadores del lugar, los cuales, según dice el gremio, fueron desvinculados de manera arbitraria.

Ramiro Villalba, secretario General del Sindicato de Trabajadores del Azúcar, comentó que se encuentran en el día de hoy manifestándose pacíficamente en el ingreso de Hipólito Yrigoyen repudiando el despido de 24 compañeros.

A su vez Gendarmería lleva adelante un fuerte operativo en el pueblo, mientras que en la zona de la empresa se encuentra personal policial indicó a Multivisión Federal.

Señaló que sus compañeros en ningún momento recibieron notificación sobre el despido, enterándose de la desvinculación cuando se dirigían a trabajar: “Se presentaban en su puesto y no lo dejaban ingresar porque la tarjeta no los marcaba (…) Incluso algunos no recibieron la carta de despido, pero ya le depositaron la plata”.

“Ellos siempre tratan de sabotear toda lucha, romper el diálogo, toda lucha que sea del gremio siempre es ilegal, lo único que es legal es lo que hacen ellos”.

Villalba afirma que lo sucedido es un ataque a la comisión directiva, ya que la gran mayoría de los compañeros desvinculados los acompañaron y trabajaron para ellos, además que algunos son familiares de quienes forman parte de la comisión.

Si bien no hubo acercamiento por parte de la empresa para dialogar, la intendenta Soledad Cabrera les comunicó que se reunirá con el Gobernador y la autoridad máxima de la empresa, además que desde el Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo se comprometieron a buscar diálogo y destrabar el conflicto.

“Estamos dispuestos al diálogo (…) nos sentamos a dialogar, pero con los 24 compañeros adentro”.

Villalba indicó que son despidos sin motivo ya que la empresa año a año se lleva ganancias millonarias agregando que cuentan con beneficios por parte del Gobierno nacional, desde la quita de impuestos a la suba de la cuota de bioetanol: “Y aun así siguen despidiendo compañeros” finalizó.