La dura advertencia de Fernando Burlando en el juicio por la muerte de Maradona: "Va a haber condenas"

En el marco de un cuarto intermedio por el juicio por la muerte de Diego Maradona, Fernando Burlando, dio un balance fuera de los Tribunales de San Isidro y aseguró: “Va a haber condenas”. Además, el abogado de las hijas del astro insistió en que hay “demasiadas personas complotadas para que alguien pierda la vida”.

En la puerta del palacio judicial y ante la prensa, Burlando expresó: “El engaño que sufrió la familia para esto que se decía que iba a ser algo a la modalidad de una internación domiciliaria no fue tal. Creo que esto es parte de un plan. Cuando uno chequea las actuaciones se da cuenta de que son demasiadas personas complotadas para que alguien pierda la vida”.

En la audiencia de este martes, se presentaron la psiquiatra Agustina Cosachov y Leopoldo Luque, neurocirujano y médico personal del Diez. Son 11 acusados en total, pero Burlando aseveró que queda “mucha gente pendiente por llamar”.

Y remarcó: “Creo que en el transcurso del debate van a surgir elementos que van a dar muchas respuestas. Me refiero a todos aquellos que hayan tenido un tipo de beneficio económico después de la muerte de Diego y que no hayan sido los herederos, que tendrían que ser los únicos en beneficiarse con todo el patrimonio que haya podido generar o genere Diego Armando Maradona”.

Por otro lado, para el abogado, Maradona podría estar vivo si los juzgados hubiesen realizado aunque sea un llamado telefónico. “Como dijo la fiscalía, en esos ocho días, donde lastimaba los ojos ver a Maradona en ese estado, era el momento para llevarlo a una guardia y salvarle la vida”, detalló.

Burlando indicó que la muerte de Maradona no fue casual

Por último, Burlando volvió a hacer hincapié en el hecho de que la muerte de Maradona no fue casual y que existía un plan detrás. “Ninguno de los acusados hizo lo que tenía que hacer, porque no querían hacerlo”, sentenció el abogado de Dalma y Giannina. Y concluyó: “Ese fue el deseo, quitarle la vida”.

Durante el móvil, una cronista le preguntó a Fernando Burlando si el equipo de salud responsable de Diego Maradona fue elegido por algunas de sus hijas. El abogado respondió contundentemente: “No hay nada más cretino que pretender involucrar a la familia en toda esta salvajada que tiene que ver con indolencia y demencia del equipo de salud”.

Burlando comentó que las hijas, Dalma y Giannina, están sensibles y angustiadas al igual que su ex mujer Claudia Villafañe. Además, Burlando confesó que a todos nos va a sorprender sobre el manejo de salud hacia Maradona. Es más, según él va a afectar a toda la sociedad argentina que seguía al futbolista.