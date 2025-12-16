Una camioneta se llevó puesto un bolardo en pleno centro, ¡mirá cómo quedó!Accidente16/12/2025
En horas de la mañana, una camioneta impactó contra un bolardo en la esquina de Caseros y Pueyrredón, en pleno centro de la ciudad.
El choque generó demoras y desvíos en la circulación, ya que el bolardo quedó dañado en la calzada, afectando el normal paso de los vehículos por la zona.
Personal de tránsito trabaja en el lugar para ordenar la circulación y prevenir nuevos incidentes.
Las autoridades recomiendan circular con precaución y, en lo posible, evitar el sector hasta que se normalice la situación.
No se informó oficialmente sobre personas heridas ni sobre las causas que originaron el siniestro.
