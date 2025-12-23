El ex intendente Gerala va a juicio por el robo rieles del Belgrano Cargas

La Cámara Federal de Salta declaró admisible la acusación y envió a juicio oral al ex intendente de Morillo, Atta Gerala, por presunto robo de rieles.

El ex jefe comunal está acusado de integrar una organización dedicada al robo sistemático de rieles ferroviarios del Belgrano Cargas y su contrabando hacia Bolivia, con el presunto uso de recursos y bienes del municipio que dirigía. En la causa además hay otros involucrados, incluido su hijo.

La decisión, que declaró “admisible” la acusación del Ministerio Público Fiscal, fue adoptada por la jueza María Inés Catalano de la Sala II del tribunal de Alzada. La hipótesis de la fiscalía sostiene que la maniobra se desarrolló durante meses en el norte salteño y con la presunta connivencia de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad.

A fines de agosto del 2023, comenzaron las investigaciones debido a una denuncia del Correo Argentino tras un cargamento de neumáticos. A partir de allí se llegó a la imputación del exintendente en una maniobra que incluía el contrabando de rieles al vecino país de Bolivia.

A mediados de mayo del 2024 un camión fue interceptado con 180 rieles sin documentación, valuados en más de 414 millones de pesos. Uno de los choferes declaró haber sido contratado directamente por el ex intendente para trasladar la carga.

Además del ex jefe comunal, están involucrados José Miguel Gerala, hijo del ex jefe comunal, señalado como quien aparentemente coordinaba la extracción de los rieles y suministraba herramientas, y David Edilberto Medina fue señalado como presunto encargado del acopio y la logística del traslado hacia la frontera.

La jueza Catalano también declaró admisible la acusación contra Mauro Daniel Alejandro Rodríguez, policía de la provincia de Salta y ex jefe del destacamento de Pluma de Pato, imputado por "cohecho pasivo“. De acuerdo a la acusación, Rodríguez habría liberado zonas y coordinado horarios para permitir la extracción de las vías, a cambio de pagos, evitando controles policiales. La hipótesis acusatoria menciona, además, la presunta participación de personal de Gendarmería Nacional en el cruce del material hacia Bolivia.