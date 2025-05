Sin bancos por el feriado: las complicaciones a inicio de mes y operaciones que no permite el home banking

El 1° de mayo fue feriado por el Día del Trabajador, mientras que el viernes 2 es un día no laborable puente. Este tipo de fechas reemplazaron a los feriados puente por iniciativa del Gobierno. Una de las principales diferencias es que, en los días no laborables, el asueto es decisión del empleador y, además, quienes acuden a sus puestos cobran lo mismo que una jornada laboral y no el doble, como en los feriados.

Como es previsible, el 1° de mayo está en la lista de feriados bancarios 2025, y como el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que durante el viernes 2 todos los bancos de Argentina permanecerán cerrados al tratarse de un día no laborable con fines turísticos, tampoco hay atención.

De todas maneras, se mantendrán en funcionamiento los cajeros automáticos, aunque no serán recargados, y las herramientas online como el home banking. La atención se reanudará recién el lunes 5 de mayo.



De esta manera, la atención al cliente no estará disponible. Sin embargo, los clientes de las diferentes entidades bancarias podrán operar de forma virtual a través del homebanking, y banca móvil de las aplicaciones de bancos con las que se podrá transferir dinero, consultar movimientos, descargar resúmenes de las tarjetas de crédito y registrar avisos de viaje, entre otras gestiones.



A su vez , los cajeros automáticos brindarán servicio normalmente por lo que se podrá extraer y depositar dinero. Asimismo, los medios electrónicos como billeteras electrónicas, tarjeta de débito y tarjeta de crédito se convierten en otra alternativa para pagos en comercios o servicios.

Problemas para empresas

Sin embargo, las operaciones de Home Banking en feriado, como ocurre un fin de semana, son operaciones a confirmar. Es decir que se actualizarán el primer día hábil siguiente. Por disposición del BCRA "Todas las operaciones se registran en la fecha que se cursen, excepto las que se cursen fuera del horario bancario y/o en días no hábiles. Estas se registrarán el día hábil inmediato siguiente".

Con 4 días de bancos sin atención, justo a inicio de mes cuando se debe pagar sueldos o hacer transferencias para otros pagos calendarizados y múltiples operaciones de comienzo de mes, resulta totalmente perjudicial que los bancos no lo permitan.



Por qué existiendo tanta tecnología y operaciones virtuales capaces de operar las 24 hs los 7 días de la semana, hay ciertas que no se pueden hacer por más que los bancos estés cerrados. Esto perjudica mucho a las empresas.