Niños y los celulares: Una especialista nos advierte sobre la ansiedad y el sedentarismo

La psicóloga Cynthia Molinari compartió su mirada profesional con InformateSalta sobre el uso de celulares, redes sociales y tecnología en niños, niñas y adolescentes, advirtiendo sobre los riesgos del uso prematuro y sin acompañamiento adulto.

"Si hay un celular, que sea uno básico, sin internet”

“Lo primero que hay que preguntarse es cuál es el propósito de darle un celular a un niño”, planteó Molinari. No es lo mismo entregarlo como herramienta de seguridad, que habilitar el acceso a internet o redes sociales. “Si hablamos de acceso a redes, la edad recomendada es a partir de los 13 o 14 años. En algunos países incluso se espera hasta los 16”, explicó.

La psicóloga remarcó que es fundamental distinguir el uso ocasional de dispositivos para ver videos o jugar, del acceso total a funciones como la mensajería, redes sociales o navegación libre. “Antes de los 9 años no se recomienda el uso de smartphones. Si hay un celular, que sea uno básico, sin internet”.

"Las consecuencias: Chicos con altos niveles de ansiedad, baja tolerancia a la frustración, dificultades para aceptar normas y vincularse socialmente”

Esto se debe al desarrollo neurológico en curso. “Así como el cuerpo crece, el cerebro también necesita tiempo para desarrollar ciertas funciones”, explicó. El uso precoz de tecnologías sin regulación puede poner en riesgo a niños y adolescentes, impactando en su salud emocional y mental. “Hoy ya vemos las consecuencias: Chicos con altos niveles de ansiedad, baja tolerancia a la frustración, dificultades para aceptar normas y vincularse socialmente”, alertó.

La psicóloga compartió una analogía útil: “Un niño puede ir solo a la escuela cuando tiene sentido de la orientación y conoce los riesgos del camino. Lo mismo con el celular: Debe tener autonomía, reconocer riesgos y tener habilidades de uso crítico”. Estas habilidades, como el juicio de realidad, recién se desarrollan plenamente después de la adolescencia.

Por otro lado, diferenció el fenómeno del “chupete digital” del uso que las infancias hacían antes de la televisión: “Antes uno se aburría y se iba a jugar. Hoy, la oferta es personalizada y constante. La pantalla atrapa, promueve el sedentarismo y lleva a casos hasta de obesidad infantil”.

Frente a esto, subrayó la necesidad de fomentar el juego, la actividad física y los vínculos cara a cara. “Las endorfinas que produce el movimiento son necesarias para el buen funcionamiento del cuerpo y del cerebro”, dijo.

"No se trata de demonizar la tecnología, sino de darle un uso saludable"

Finalmente, Molinari resaltó la importancia de la función adulta en el control y acompañamiento: “El ejemplo es clave”, y cerró con una advertencia clara: “El celular no debe ser un vicio. No se trata de demonizar la tecnología, sino de darle un uso saludable que no altere el bienestar emocional, físico ni social. Y eso empieza por casa, con el ejemplo”.