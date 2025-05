Lo chocaron y la responsable arrastró su moto con su auto al fugarse

La problemática de la siniestralidad en Salta vuelve a dar qué hablar, con los episodios que acontecen a lo largo y ancho de la provincia, teniendo en este caso como damnificado a un hombre quien no solo fue víctima de un choque, sino que el otro vehículo se fugó arrastrando su moto.

Esta situación fue dada a conocer por el medio Mosconi TV Color quien estuvo hablando con el damnificado, un motociclista de la ciudad de Tartagal quien contó que estaba dirigiéndose a la casa de sus padres, mayores de edad, para darles una medicación que necesitan.

Sin embargo, cuando transitaba sobre calle Paraguay, llegando a la esquina con calle Belgrano, se apareció un automóvil rojo quien impactó contra él. “Aparece el auto, me da el golpe, me vuela el casco, me agarro la cabeza con los brazos, doy tres vueltas y quedo en la vereda”, recordó lo que pasó.

Tras el impacto, la conductora del vehículo se descendió para ver lo que había pasado. Quedando pendiente cómo iba a ser el arreglo tras el siniestro, el hombre se dirigió a una comisaría que queda a pocos metros para pedir asistencia.

No obstante, cuando regresó de la comisaría, se topó que la conductora ya no estaba y que su moto se encontraba más lejos. Fue cuando un muchacho de la cuadra se acercó y le contó que la mujer se había retirado, también le mostró un video donde se ve que arrastró la moto durante varios metros al darse a la fuga.

“Ya estoy haciendo los trámites para recuperar mi moto y tratando de identificar a esta persona, estoy buscando fotos o datos”, dijo el damnificado quien mencionó que precisó asistencia médica de una ambulancia tras las heridas con las que resultó tras el choque.