Para Urtubey: Si gana LLA "después no te quejes cuando Salta este en el peor de los mundos"

El ex gobernador de la Provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, fue entrevistado en Pue en dónde se refirió a las elecciones provinciales del domingo pasado, la situación nacional y brindó algunas consideraciones de cara a las nacionales de octubre.

Este domingo "se afianzó el liderazgo del gobierno provincial, el gobernador sale fortalecido de la elección porque hace una gran elección en toda la provincia. Obviamente, y lo digo en primera persona, me hubiera gustado que ganemos en la Ciudad de Salta en dónde francamente no se hizo una buena elección y La Libertad Avanza sin haber hecho una brutal elección termina obteniendo una cantidad impresionante de bancas".

Sobre esto reflexionó que, "hay veces que demasiada ingeniería electoral termina saliendo mal. No siempre las sumas son líneales".

Consultado sobre el voto en blanco y la inasistencia a votar por parte de muchos ciudadanos, refirió: "Lo que pasa es que hay una sistemática predica anti política, anti institucional muchas veces fomentada desde el gobierno nacional que termina retroalimentando el desgaste de la gente que lo canaliza no yendo a votar".

"Es complejo porque el gobierno nacional fomenta con actitudes autoritarias, el desprestigio institucional, y lo hace constantemente el presidente de la nación, sus funcionarios y dirigentes. Llegaron a festejar la muerte del presidente Mujica", en este sentido continuó: "Eso no es ingenuo, es para degradar la institucionalidad y justificar el autoritarismo".

"Cuando tenes gobiernos con fuertes tendencias autoritarias tenes que evitar que tengan mayorías abrumadoras porque podes llegar a tener problemas serios. Los regímenes autoritarios no se justifican bajo ningún concepto, pero la única manera de sostener un programa de gobierno como el que plantea Milei es con más autoritarismo no con más libertad. La única manera de sostener un país en donde los jubilados sigan financiando la timba financiera, con la plata de las provincias, con los medicamentos".

Desde el gobierno nacional, "necesitan más autoritarismo para sostener lo que están haciendo".

Urtubey explicó que muchas veces al señalar los errores del gobierno actual, hablan del anterior por lo que aclaró: "El anterior gobierno fue irresponsable y tenía un plan de gobierno que no es sustentable, este gobierno tiene el mismo problema para el otro lado del mostrador pero es igual de artificial. Igual de poco sustentable. El anterior (gobierno) fue un desastre, pero este también".

"No es solo hablar mal, es advertir que esto no funciona. Si sabes que no funciona, hasta donde llega la complicidad de quedarse callado porque es políticamente incorrecto. El problema es que no podemos ser irresponsables y mentir".

Respecto a las diferencias con los otros partidos de la oposición nacional, y a la intervención del PJ local, señaló: "Lo que irreconciliable es que si nosotros por divisiones permitimos que La Libertad Avanza gané y Salta se convierta en un furgón de cola del proyecto libertario. Si no nos ponemos de acuerdo y en octubre entran 2 senadores y 2 diputados por La Libertad Avanza , buenas tardes y mucho gusto. Después no te quejes cuando Salta este en el peor de los mundos".

"Ahora es momento de ponernos de acuerdo. Tengo profundas diferencias con lo que se hizo con la intervención, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que trabajar juntos para octubre. Me genera una enorme violencia moral que la gente rompiéndose el lomo laburando no pueda comprar lo que necesita", finalizó.