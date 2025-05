Nahir padece una rara enfermedad, necesita una heladera y hasta más de $1 millón mensual

Nahir es un pequeño de 3 años que padece una síndrome llamado moebius y sus necesidades son muchísimas para poder llevar adelante un tratamiento que le permita tener una mejor calidad de vida ya que hoy su cuerpo tiene una parálisis que le trae dificultades.

Milagros, mamá del pequeño contó la apremiante situación que vive a nada de quedarse sin el alimento indispensable para su hijo el cual no puede comprar por su elevado costo, además le urge contar con una heladera.

"Es un alimentación costosa, me sale $250 mil por semana. No me alcanza. Los insumos son muy caros. No tengo pensión ni nada. Mi heladera dejó de funcionar y es muy vieja" cuestión que le urge porque debe conservar el sumplemento en heladera.

La joven mamá pidió a la comunidad ayuda económica para tener para comprar el suplemento que es con lo que se alimenta. Además el pequeño debe viajar al hospital Garrahan en el mes de diciembre para una intervención quirúrgica que podría contribuir a su calidad de vida signficativamente.

En cuanto al síndrome Milagros explicó "No tiene cura pero si hay una cirugía que da esperanzas, pero hay que ver que esté estable para intervenirlo".

A quienes quieran colaborar pueden hacerlo al alias: moebuis.ayuda.2024 a nombre de Gonza Daina Celena del Milagro de Mercado Pago. O puden contactarla por la heladera al 3873111654

"Hoy está con algunas dificultades, se alimenta por sonda, tienen que hacer terapia, son muchas cosas que se nos van de la mano porque son muy costosas" cerró por Multivisión.