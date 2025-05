"Estoy desesperada": Tiene 81 años, su sueldo no le alcanza y pide ayuda para subsistir

Desesperante es la situación que está viviendo una abuela de la ciudad de Salta, quien recurrió a la solidaridad de los salteños ante un momento muy complicado en su vida, pues su jubilación no le permite vivir, tiene deudas con las tarjetas, su hijo no la ayuda y se siente en el desamparo absoluto.

¿Cuál es la situación? Esta abuela estuvo conversando con El Once TV donde relató las penurias que viene atravesando dos meses, tiempo en el cual su hijo descuidó de ella, según su relato, y la subsistencia se tornó imposible ante su ingreso.

Primeramente, contó que gracias a que su hijo tenía trabajo, con esa ayuda que él le daba y su jubilación podía cubrir los gastos de la casa, el alquiler de donde vive y las tarjetas. Sin embargo, en los últimos dos meses, su hijo se quedó sin trabajo y dejó de ayudarla.

“Ahora él no me da un centavo, vive su vida y no le importa nada de mí; se me han juntado las las tarjetas y no las puedo pagar, me las suspendieron”, expresó la mujer de 81 años, como también que ya le dieron todos los préstamos posibles, no pudiendo acceder a más colaboración.

Ahora, el dinero que cobra se le va en el descuento de los préstamos, en las tarjetas que tiene suspendidas por las deudas con las mismas, por tanto “me quedan unos pesitos para el pan”. Sin ayuda y con las deudas pendientes, “estoy desesperada”, reconoció.

Es aquí que, en esta soledad, en medio de su enfermedad y sin ayuda posible, pide una colaboración de la sociedad. “No es mucho lo que necesito, son $600.000 nada más, el próximo mes voy a cobrar aguinaldo y voy a tener un poquito más, pero quiero salir de esto para comprarme mercadería”, expresó en su padecer.

Quienes quieran ayudar, pueden comunicarse al teléfono 387 – 6655 980.