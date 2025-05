Aborto legal: Reclaman falta de insumos y “dilatación” en los tiempos de espera

Ayer se llevó a cabo una jornada de lucha en la Plaza 9 de julio por el Día internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Lesbianas, Trans y No Binaries y por el aniversario N°20 de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Sofía Fernández, referente de la Campaña en Salta, se refirió a los insumos de anticonceptivos y la educación sexual integral como ley como logros alcanzados, pero que requieren de un compromiso político para que se cumpla.

Además, sostuvo que, si bien el aborto legal, seguro y gratuito es una lucha ganada, se encuentra dilatado, ya que hay tiempos de espera para la interrupción voluntaria del embarazo muchas veces pasada las 14 semanas, informó Aries Online.

El reclamo que sostienen es la falta de medicación, preservativos y anticonceptivos, algo que se requiere al ser la provincia una de las que tiene un número significativo de ETS.

Sobre los dichos de Milei respecto a que el aborto afecta a la tasa de natalidad, Fernández dijo que el sistema capitalista que sostiene el presidente, busca trabajadores desde muy chicos que luego sean consumidores de este sistema sin tener en cuenta el contexto, el buen vivir, la necesidad de un buen vivir, de una salud pública integral: “Nos quieren hacer parir a lo Cuento de la Criada”.

Para finalizar, hizo hincapié que cada una es dueña de decidir que quieren hacer con sus vidas, desde no criar, no maternar o no gestar: “Son proyectos de vida que tienen que ver con los distintos contextos sociales y económicos por los que atravesamos”.