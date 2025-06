Los fiscales Luciani y Mola en contra que se otorgue la prisión domiciliaria a Cristina Fernández

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron su dictamen en contra de otorgar la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner.

Los fiscales dictaminaron que se debe rechazar el pedido realizado por la defensa de la ex mandataria nacional, ya que sostienen que no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria.

El Tribunal Oral Federal 2 quedó en condiciones de resolver si otorga o no la prisión domiciliaria, lo cual estima que se haga hoy, informaron a Infobae.

En el dictamen los fiscales consideraron que Fernández de Kirchner no alegó motivo de salud para no estar en una prisión y que el argumento de la edad no es una obligación.

Sobre su seguridad, la Fiscalía sostuvo que eso se puede neutralizar en los lugares de detención que propuso la ministra de Seguridad de la Nación.

Los fiscales sostuvieron que el informe socio ambiental que se le hizo a la ex presidenta concluyó que estaba bien de salud, así que entendieron que no hay ningún motivo para que la ex presidenta cumpla la condena en su casa en el barrio porteño de Monserrat.

En caso de ser otorgada la domiciliaria, los fiscales expresaron que el arresto debe ser bajo estrictas normas de control y seguimiento.

También rechazaron el pedido de la ex presidenta de no usar tobillera electrónica. Los fiscales señalaron que ese uso es obligatorio por ley. Además, Luciani y Mola se negaron a que la custodia actual de la Policía Federal que tiene Cristina Kirchner sea la que controle su prisión domiciliaria.