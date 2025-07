“Un artista de oficio”: el Museo de Bellas Artes inaugura una muestra en homenaje a Miro Barraza

Este viernes 1 de agosto a las 19 hs, el Museo de Bellas Artes Lola Mora (Av. Belgrano 992, Salta) inaugura “Un artista de oficio”, una muestra homenaje dedicada a la vasta y multifacética trayectoria del artista salteño Miro Barraza. La exposición, de entrada libre y gratuita, podrá visitarse hasta el 22 de septiembre, e incluirá visitas guiadas y proyecciones audiovisuales para conocer en profundidad la obra y el espíritu de un creador incansable.

La curaduría está a cargo de Susana Rocha, amiga personal de Barraza, exalumna y colaboradora en muchos de sus proyectos, quien trabajó durante meses en la recuperación y selección de piezas para dar forma a un recorrido plural y emotivo.

“La muestra nació de una inquietud compartida con Miro cuando aún estaba con vida. Él era muy inquieto, no paraba de crear, y ya tenía varias ideas en mente. Incluso me presentó un boceto para hacer un mural en el museo. Empezamos a juntar obras, a soñar con este homenaje. Luego pasó lo que nadie espera, y me quedó esa materia pendiente. Desde entonces, supe que tenía que hacer esta muestra”, cuenta Rocha con emoción.

Miro Barraza fue mucho más que un pintor. Fue actor, escenógrafo, iluminador, realizador audiovisual, docente, publicista y artesano. La exposición da cuenta de esa diversidad de lenguajes y disciplinas: pinturas en óleo, tintas, técnicas mixtas, xilografías, trabajos sobre madera, cartón, chapadur, y storyboards de cine que muestran su trabajo como director de arte y diseñador visual.

“Era un artista multifacético, un creador insaciable. Lo que se te ocurra, él lo hizo: ilustró cuentos, pintó paisajes, diseñó escenografías, actuó en películas, iluminó obras de teatro, escribió guiones y los dibujó cuadro por cuadro", describe Rocha.

"Tenía una capacidad impresionante para hacer y aprender. Era un verdadero hombre del Renacimiento, pero en Salta”

La exposición también destaca su participación en el cine nacional y regional. Fue parte del elenco de la película La Redada, junto a Ulises Dumont, y trabajó en varias producciones con el cineasta Alejandro Arros, como Palca, donde realizó dirección de arte, iluminación y storyboards.

“No alcanzan dos salas para todo lo que hizo Miro, ni una nota para contarlo. Fue un actor fundamental en muchos espacios culturales. Incluso colaboró con campañas turísticas en Salta, Jujuy y Tucumán. Algunas de esas publicidades fueron premiadas. Su obra está por todos lados, pero sobre todo, en su manera de ver y retratar la vida”, agrega la curadora.

Salta, según la mirada de Miro

En las pinturas de Barraza se respira la tierra salteña: los paisajes del interior, la flora y fauna autóctonas, los oficios populares, los personajes urbanos y rurales, todo aparece retratado con fuerza expresiva y colorida sensibilidad.

“Quise organizar la muestra como si fueran pequeñas historias visuales. Separé obras por técnicas, por épocas, por temas. Él trabajaba con lo que tuviera a mano, pero siempre con oficio. Y cuando digo oficio, me refiero al amor por el trabajo, por hacer con las manos, con técnica, con alma. Así era Miro”, explica Rocha.

El título de la muestra no es casual. “Un artista de oficio” era una expresión que el propio Miro utilizaba con frecuencia.

“Para él, el oficio era sinónimo de autenticidad, de trabajo hecho con pasión”.



El artista desde lo íntimo

Desde el plano familiar, Mariela Barraza, una de sus hijas, aporta una mirada entrañable y personal.

“Mi papá era un tipo muy optimista, muy gracioso. Convertía las tragedias en cosas para reírse, pero no de manera forzada, sino natural. Era un tipo colorido, casi colorinche. Aparecía en una fiesta con un saco turquesa y todos lo miraban, pero él lo llevaba con estilo. Eso está en su obra: los colores vibrantes, el humor, la alegría”, relata.

“Era un hacedor. Hacía muebles, pintaba la cocina de verde manzana, cambiaba los colores cada tanto. Nos cosía las muñecas cuando éramos chicas. Organizaba concursos de barriletes. En Cafayate, donde vivía mi hermana, pedía paredes prestadas para pintar murales navideños. Armaba arbolitos con botellas en la plaza. Nunca lo vimos quieto. Siempre estaba creando”, comparte con orgullo.

Una invitación al encuentro

La muestra estará disponible durante 50 días, con posibilidad de visitas libres o guiadas. Las visitas especiales serán anunciadas próximamente e incluirán una recorrida extendida, guiada por la propia curadora, con proyecciones y comentarios en profundidad.

“Vamos a contar con un televisor en sala, donde se van a proyectar documentales, películas y materiales de archivo sobre Miro. Hay registros audiovisuales hechos por amigos que lo muestran trabajando, creando. Todo eso también es parte de la muestra”, adelanta Rocha.

Escuelas, instituciones o grupos que deseen coordinar visitas especiales podrán comunicarse con el Museo de Bellas Artes para agendar recorridos guiados.

“Esta exposición no es solo un homenaje a Miro, sino una oportunidad para reencontrarnos con el arte hecho con amor, con humildad y con profundidad. Queremos que la gente venga, recorra, pregunte, se emocione. Porque Miro vive en su obra, y su obra es una fiesta para los sentidos”



Para agendar

📅 Inauguración: Viernes 1 de agosto, 19 h

🖼️ Muestra: Un artista de oficio, de Miro Barraza

📍 Museo de Bellas Artes Lola Mora – Av. Belgrano 992, Ciudad de Salta

📆 Duración: Hasta el 22 de septiembre

🎟️ Entrada: Libre y gratuita

Organizan el Museo de Bellas Artes Lola Mora · Secretaría de Cultura de Salta · Gobierno de Salta. Con el apoyo de Galerías Nativa, familia Barraza, empresas e instituciones culturales de la provincia.