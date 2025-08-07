Orán: Comienza el juicio por el femicidio de Nuri Klimasauskas

Este jueves 7 de agosto a las 13 horas comenzará en Orán el juicio por el femicidio de Nuri Klimasauskas, una joven de 27 años que fue encontrada sin vida en febrero de 2023 en el patio interno de un edificio céntrico de la ciudad.

El acusado, Gustavo García Viarengo, será juzgado como autor del delito de homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

El debate se llevará adelante en la Sala I del Tribunal de Juicio, que estará integrado por los jueces Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos.

Representarán al Ministerio Público Fiscal los fiscales Claudia Carreras y Pablo Cabot. Está previsto que las audiencias continúen los días 11, 12, 18 y 19 de agosto por la tarde, y, a pedido de la defensa, serán grabadas.

La investigación incluyó análisis de cámaras de seguridad, testimonios de allegados y pericias técnicas que forman parte del requerimiento fiscal con el que se llegó a juicio.





