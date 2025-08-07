Falleció el conductor del auto siniestrado en Circunvalación Oeste

Alrededor de las 9 de la mañana se conocía la noticia de un terrible accidente frontal sobre Circunvalación Oeste en sentido Norte-Sur, en el cual un hombre que guiaba un Fiat Uno Rojo se habría cruzado de carril e impactado de lleno a la conductora de otro rodado.

Tras el impacto el hombre del Fiat Uno fue trasladado en código rojo y hace pocos minutos se informó desde el hospital San Bernardo que falleció.

Sobre la mujer que guiaba el otro rodado, Toyota, fue también asistida y traslada por precaución al hospital, publicó Pue.