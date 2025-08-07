Grave accidente en Circunvalación Oeste: Hay personas atrapadas en un vehículo

Un violento accidente de tránsito se registró esta mañana en la Circunvalación Oeste, a la altura del ingreso a San Lorenzo Chico.

Al menos dos vehículos, un Fiat Uno y un Toyota Yaris, se vieron involucrados en un siniestro de gran magnitud. Uno de los autos habría volcado, y hay personas atrapadas en el interior de uno de los rodados.

Según las primeras versiones, el impacto fue severo y obligó a la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

Personal policial trabaja en la zona, donde ya se desplegó un fuerte operativo de seguridad y asistencia. Por el momento no se confirmó el número exacto de heridos ni su estado, pero testigos reportaron la presencia de unidades de rescate intentando liberar a ocupantes atrapados.

El tránsito en la zona se encuentra reducido y se recomienda evitar la circulación por ese sector hasta nuevo aviso.