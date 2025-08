Ebrio al volante, se durmió y tiró un poste de alumbrado público

Un hecho lamentable y que podría haber terminado en una tragedia, se dio en la mañana del lunes en el casco céntrico de Tartagal. Un ebrio al volante, guiaba un auto particular y al peder el control, impactó contra un cantero y un poste de alumbrado público, en la intersección de Avenida Packham y Moreno

Tras el impacto, el conductor permanecía ileso en el lugar. Personal de la policía vial al practicarle el test de alcoholemia constató 1,34° de alcohol en sangre.

Videotar desde el lugar recibió el testimonio del joven conductor "Me dormí, si tomé, 1,34 me salió. Ya me iba a mi casa y me dormí. Uno siempre aprende, no".