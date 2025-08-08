Se complica la situación del hombre que habría arrojado a su pareja al canal

Días pasados, un hombre fue detenido por ser acusado de arrojar a su pareja al canal de avenida Yrigoyen.

Tras caer, la mujer resultó con múltiples heridas y fue rescatada por personal de bomberos y la Policía de Salta.

El hombre fue imputado por los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja previa y el género, y coacción, todo en concurso real. Tras analizar todas las pruebas presentadas, la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, amplió la acusación para el hombre de 34 años.

Ahora, está acusado de los delitos de tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja previa y por mediar violencia de género (femicidio) y coacción en concurso real por el hecho ocurrido el pasado mes de julio y los delitos de amenazas con arma, lesiones leves agravadas por la relación de pareja previa y el género y coacción en concurso real por hechos previos en perjuicio de la misma víctima, con quien mantenía una relación

La fiscal también solicitó que el hombre continúe detenido debido a la gravedad de los hechos y para proteger a la víctima.