Detienen en Güemes un sujeto que subía a "Google" material de abuso sexual infantil

La fiscal especializada en Ciberdelincuencia en feria, Sofía Cornejo, informó que en el marco de una averiguación preliminar iniciada a partir de un reporte de la ONG NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), este jueves se produjo la detención de un hombre de 23 años, por la posible comisión de delitos vinculados a la distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil a través de Internet. (MASI)

La investigación se originó a partir de reportes remitidos por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI) del Ministerio Público Fiscal de CABA, en el marco de la red internacional de cooperación 24/7, que alertaron sobre la posible producción, tenencia y/o distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil en la ciudad de General Güemes.

Del análisis de los informes —conocidos como CyberTipline Reports— surgió que un usuario identificado habría subido a la plataforma de Google numerosos archivos con contenido de abuso sexual infantil, que consistían principalmente en videos que involucran a niñas y niños menores de 13 años.

Con autorización del Juzgado de Garantías 6 del distrito Centro en feria, personal la División de Trata de Personas de la Policía de la Provincia, realizó este jueves un allanamiento en un domicilio ubicado en la ciudad de General Güemes, donde se detuvo al sospechoso y se secuestraron dispositivos informáticos y toda evidencia digital de interés para la causa, los que serán analizados.

La Fiscal señaló que, cumplidos los trámites de rigor, la audiencia de imputación se concretará en las próximas horas como autor del delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual de niñas, niños y adolescentes agravado por la edad de las víctimas (menores de 13 años), delito previsto y reprimido por el artículo 128, párrafos segundo y quinto, del Código Penal.