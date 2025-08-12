Habló el vecino que llevó a “Benjita” al hospital: “Llamaron al 911 tres veces y no llegó nadie"

Tras el grave homicidio de "Benjita", de solo 16 años, tras un violento ataque en el barrio Solidaridad, José, el vecino que lo auxilió y lo trasladó al hospital Papa Francisco, contó detalles estremecedores del hecho.

Según dijo, venía de buscar a su hijo en la escuela de música cuando se encontró con la escena: “Vi que la moto estaba tirada y a Benjamín en el suelo. Los familiares lo subimos al auto y salí a toda velocidad al hospital”.

Según José, la demora en la llegada de ayuda agravó la situación: “Cuando llegué, estaban buscando en la avenida y paraban autos, pero nadie se detenía. No sabía que había sido apuñalado, pensaba que solo se habían caído”.

José contó a Multivisión Federal que "Benjita" era un chico estudioso que jugaba con sus hijos en la plaza del barrio. Sin embargo, señaló que en la zona existen problemas constantes entre grupos de menores que se disputan el territorio: “Los chicos de La Paz siempre hacían problemas, no querían que los de acá jugaran en la cancha. Mi hijo también fue correteado varias veces”.

El vecino lamentó que la justicia no pueda actuar con mayor firmeza porque los agresores son menores de edad y son liberados rápidamente: “Ojalá cambien las leyes para que los menores se hagan responsables, porque hoy la impunidad fomenta la violencia”.

Sobre la seguridad en el barrio, José afirmó que la policía patrulla la zona, pero señaló que la presencia no alcanza para evitar los conflictos. “Llegan tarde, siempre después de que pasa algo. Además, las cámaras de vigilancia parecen estar de adorno porque nunca se usan para actuar a tiempo”.

El testigo también criticó la demora de la ambulancia y la ausencia policial durante la emergencia: “Llamaron al 911 tres veces y nadie llegó a tiempo. La policía apareció media hora después de que yo llegué con el chico al hospital”.

Consultado sobre el problema de las drogas y las adicciones en el barrio, José dijo que aunque hay personas con adicciones, la mayoría de los problemas los causan los adolescentes que buscan controlar la zona: “Los que generan problemas son los chicos que quieren hacerse dueños del territorio, no los que tienen problemas de adicción”.

Respecto a posibles represalias tras el homicidio, el vecino no cree que la situación empeore: “Creo que lo que dicen es por bronca y tristeza, no creo que haya enfrentamientos. La policía ya debe estar tras los agresores”.