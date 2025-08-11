Orán: El intendente convocó a los convencionales para iniciar con la reforma de la Carta Orgánica

El intendente de Orán, Baltasar Lara Gros, convocó a través de la Resolución N° 1801/2025, el llamado a los convencionales municipales electos para dar inicio al proceso de reforma total de la Carta Orgánica Municipal, conforme a lo establecido por la Ordenanza N° 2.385/2025.

Según lo dispuesto en la Resolución publicada en el Boletín Oficial, el encuentro es para el 13 de agosto a las 10:00, donde se realizará una reunión preparatoria en la sede del Concejo Deliberante, en la que participarán autoridades del Departamento Ejecutivo y del Concejo. El objetivo será coordinar aspectos operativos, logísticos y administrativos para el normal inicio de las tareas de la Convención Reformadora.

Posteriormente, el 8 de septiembre a las 10:00, se dará apertura formal a las sesiones de la Convención Reformadora en el recinto del Concejo Deliberante, dando cumplimiento al artículo 10° de la ordenanza mencionada y a los artículos 104 y 105 de la Carta Orgánica Municipal.

El intendente Baltasar Lara Gros subrayó que, aunque la Convención Reformadora goza de independencia funcional respecto de las autoridades constituidas, desde el municipio se busca brindar colaboración institucional y garantizar los recursos y medios necesarios para que el proceso se desarrolle de forma eficiente.

La medida se enmarca en la decisión de encarar una revisión integral de la Carta Orgánica Municipal, que es la norma fundamental que regula la organización, funcionamiento y competencias del gobierno local.