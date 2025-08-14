En familia: Junto a sus hijos, asaltó violentamente a dos hombres

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, investiga un hecho ocurrido el pasado 28 de junio en la intersección de las calles Luis Patrón Costas y Aniceto Latorre de la ciudad de Salta, donde dos hombres sufrieron el intento de robo de una motocicleta, fueron agredidos por un grupo de personas que portaban armas blancas, de fuego y otras de tipo contundente.

Al resistirse, uno de los damnificados recibió un disparo de arma de fuego en una pierna de parte de los agresores. Ya encontrándose indefenso en el suelo, le efecturaron otro disparo en la parte baja de la espalda, por lo que debió ser hospitalizado.

Inicialmente se imputó de forma provisional, a un hombre de 55 años y a tres de sus hijos, de 19, 21 y 22 años, como coautores del delito de tentativa robo agravado por el uso de arma de fuego, y por haberse cometido en poblado y en banda.

Al acusado de 19 años, se lo imputó además como autor del delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Del avance investigativo, pudo identificarse a otro hombre como sospechoso de haber tenido participación en el hecho. Tras su detención, se lo imputó provisionalmente como coautor del delito de tentativa robo agravado por el uso de arma de fuego, y por haberse cometido en poblado y en banda.

El fiscal López Soto señaló que se encuentran en cumplimiento a numerosas medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido y que los acusados permanecen detenidos.