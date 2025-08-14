Mohr: “Hoy podemos sostener el boleto, pero ustedes saben que esto no es eterno”

En medio de un contexto económico marcado por la inflación, el presidente de Saeta, Claudio Mohr, aseguró que, por el momento, no habrá aumentos en el precio del boleto del transporte urbano en Salta. No obstante, advirtió que el actual equilibrio financiero “no es eterno” y que en algún momento podría ser necesario solicitar más fondos a la Provincia o trasladar el costo a los usuarios.

“El sistema de transporte público necesita alrededor de $14.000 millones al mes para sostenerse. La Provincia aporta unos $8.000 millones en subsidios y el resto se cubre con la recaudación por la venta de pasajes”, detalló Mohr en diálogo con Radio Salta.

El funcionario explicó que el costo operativo de la empresa está presionado por el aumento constante del combustible, las negociaciones paritarias con la UTA y la suba generalizada de insumos vinculados al transporte. “Hoy estamos equilibrados, podemos sostener la situación sin trasladar aumentos, pero ustedes saben que esto no es eterno”, remarcó.

En cuanto a la demanda, señaló que en los últimos dos años se registró una caída del 5% al 7% en la cantidad de viajes. Sin embargo, se compensó con medidas que favorecen el uso del servicio, como la gratuidad para estudiantes de todos los niveles, la ampliación de la ventana para realizar transbordos sin costo adicional y la implementación de una tarifa plana para recorridos largos.

“Si manteníamos las tarifas originales y aplicábamos los aumentos proporcionales, algunos recorridos se iban a convertir en prohibitivos”, explicó Mohr, reafirmando que la prioridad de la empresa es mantener la accesibilidad del transporte público para todos los salteños.