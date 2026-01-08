La Justicia argentina no se corre, seguirá investigando crímenes de lesa humanidad en Venezuela

La Cámara Federal porteña volvió a confirmar que la Justicia argentina es competente para investigar delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela, en base al principio de jurisdicción universal.

La decisión se tomó al rechazar un pedido de nulidad y de exención de prisión presentado por Justo José Noguera Pietri, ex jefe de la Guardia Nacional Bolivariana y ex funcionario del régimen de Nicolás Maduro, quien tiene pedido de captura internacional desde 2024.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi respaldaron lo resuelto previamente por el juez federal Sebastián Ramos, y remarcaron que los hechos investigados revisten “extrema gravedad” y habilitan la intervención de tribunales argentinos. La causa investiga ataques sistemáticos contra la población civil venezolana desde al menos 2014.

La defensa había sostenido que el caso debía ser tratado exclusivamente por la Corte Penal Internacional, pero el tribunal rechazó ese argumento, aunque aclaró que la competencia argentina podría revisarse si se acreditan procesos en curso en ese organismo internacional.

Además, la Cámara negó nuevamente la exención de prisión solicitada por Noguera Pietri, al considerar la gravedad de los delitos imputados y su presunta vinculación con estructuras de poder en Venezuela.