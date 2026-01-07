Trump anunció que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el gobierno venezolano acordó entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a su país. El anuncio fue realizado ayer martes por la noche a través de la red social Truth Social.

Según explicó el mandatario, el crudo será vendido a precio de mercado y los fondos quedarán bajo control de su administración. Trump aseguró que esos recursos serán destinados a iniciativas que beneficien tanto a la población venezolana como a los intereses estadounidenses.“Ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para asegurar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”, afirmó.

“Ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos"

Trump también indicó que ya dio instrucciones al secretario de Energía, Chris Wright, para avanzar de inmediato con el plan, que contempla el traslado del petróleo en buques de almacenamiento y su descarga directa en puertos estadounidenses.

De acuerdo a un informe de Reuters, Washington y Caracas mantienen conversaciones para reorganizar el envío de crudo venezolano a refinerías de Estados Unidos, lo que podría redirigir cargamentos que originalmente estaban destinados a China y aliviar la acumulación de petróleo en depósitos de PDVSA.

Actualmente, la única empresa autorizada a exportar crudo venezolano a Estados Unidos es Chevron, bajo una licencia especial, con envíos diarios de entre 100.000 y 150.000 barriles. El nuevo esquema anunciado por Trump podría ampliar la participación de empresas estadounidenses en el sector petrolero venezolano.