En septiembre, Lionel Messi podría disputar su último partido en la Argentina: Los motivos

Aunque resulte difícil de asimilar, el final de la carrera de Lionel Messi en la Selección Argentina está cada vez más cerca. El próximo 4 de septiembre, en el Estadio Monumental y por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Albiceleste recibirá a Venezuela y ese encuentro podría marcar el último partido oficial del capitán en suelo argentino.

Según lo informado por DSports, el duelo ante la Vinotinto podría ser el cierre de una era irrepetible para Messi jugando frente a su gente. Si bien el propio futbolista no confirmó aún cuándo será su retiro internacional, los indicios apuntan a que la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá será su última gran cita. En ese contexto, el choque ante el seleccionado vinotinto podría transformarse en su despedida oficial como local, más allá de que luego se planifique un homenaje de carácter amistoso tras el Mundial.

Lionel Messi podría disputar su último partido en Argentina ante Venezuela en septiembre

Messi, con el correr de los años, forjó una leyenda única con la camiseta celeste y blanca. Hasta 2025 acumula 193 partidos, con 112 goles y 58 asistencias, siendo el máximo artillero histórico de Argentina. Además, marcó 13 goles en Copas del Mundo, 17 en Copa América y 28 en Eliminatorias, siempre con un peso decisivo en cada torneo. Su vitrina con la Selección es igual de imponente: un Mundial (2022), dos Copas América (2021 y 2024), la Finalissima (2022) y la medalla de oro olímpica (2008), entre otros logros.

En caso de confirmarse, el partido ante Venezuela no será uno más. Será la oportunidad para que el Monumental y todo el fútbol argentino le rindan tributo al mejor jugador de su historia en lo que podría ser su última función oficial en casa.