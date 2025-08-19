En un partidazo, Racing le ganó en la última a Peñarol, dio vuelta la serie y avanzó a cuartos de Libertadores

En un partidazo, Racing le ganó en la última a Peñarol, dio vuelta la serie y avanzó a cuartos de LibertadoresCopa Libertadores19/08/2025
Racing vence 3 a 1 a Peñarol de Uruguay, en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, y avanza a cuartos de final de la Copa Libeertadores.
El encuentro se disputa en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldan mientras que el chileno Juan Lara estará en el VAR.
A los 6 minutos, tras una pelota detenida, Maravilla Martínez arremetió para el 1-0 tras un balón que Marcos Rojo bajó de cabeza.
Sin embargo la alegría duró poco, porque a los 14 minutos, tras un córner, Nahuel Herrera conectó de cabeza y anotó el empate.
En el minuto 38 del complemento, tras una falta sobre Maravilla Martínez, el delantero convirtió desde los doce pasos y desató la alegría de la gente.
Maravilla Martínez de penal con un golazo pone en ventaja a La Academia.
A los 48 minutos, Pardo de cabeza anotó el tercero en medio del dramatismo y le dio la alegría de la clasificación al cuadro de Costas.
