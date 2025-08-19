En un partidazo, Racing le ganó en la última a Peñarol, dio vuelta la serie y avanzó a cuartos de Libertadores

Copa Libertadores19/08/2025
Racing

Racing vence 3 a 1 a Peñarol de Uruguay, en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, y avanza a cuartos de final de la Copa Libeertadores.

El encuentro se disputa en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldan mientras que el chileno Juan Lara estará en el VAR.

A los 6 minutos, tras una pelota detenida, Maravilla Martínez arremetió para el 1-0 tras un balón que Marcos Rojo bajó de cabeza.

